Озёрск, Челябинская область, , 18:16 — REGNUM Сборы с участием командиров и личного состава водолазных подразделений Уральского округа войск национальной гвардии РФ начались в городе Озёрске (Челябинская область), сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Водолаз-росгвардеец под водой (с) Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Мероприятие проходит на базе морского отряда озёрской ордена Красной Звезды дивизии по охране важных государственных объектов и специальных грузов.

Цель этих сборов — повысить уровень знаний и практических навыков эксплуатации водолазного снаряжения, предупреждения аварийных происшествий с водолазами во время спусков под воду. В ходе таких мероприятий, которые на Урале проходят каждый год, моряки-росгвардейцы совершенствуют тактику действий водолазных противодиверсионных групп.

Водолаз-росгвардеец (с) Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Подготовка к погружению в воду (с) Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Одним из этапов сборов стало обследование подводной части гидротехнических сооружений, водолазная проверка акватории на наличие взрывоопасных предметов. Все эти навыки имеют большое практическое значение: росгвардейцы-водолазы применяют их в ходе служебно-боевых задач по охране ЗАТО.

Комментируя сборы, начальник морской службы Уральского округа, капитан первого ранга Алексей Фонталин сказал:

«Цели сбора достигнуты. Водолазные группы готовы к выполнению возложенных задач в соответствии со служебно-боевым предназначением».

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