В Челябинской области стартовали сборы водолазных подразделений Росгвардии
Озёрск, Челябинская область, 2 апреля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Сборы с участием командиров и личного состава водолазных подразделений Уральского округа войск национальной гвардии РФ начались в городе Озёрске (Челябинская область), сообщили 2 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Мероприятие проходит на базе морского отряда озёрской ордена Красной Звезды дивизии по охране важных государственных объектов и специальных грузов.
Цель этих сборов — повысить уровень знаний и практических навыков эксплуатации водолазного снаряжения, предупреждения аварийных происшествий с водолазами во время спусков под воду. В ходе таких мероприятий, которые на Урале проходят каждый год, моряки-росгвардейцы совершенствуют тактику действий водолазных противодиверсионных групп.
Одним из этапов сборов стало обследование подводной части гидротехнических сооружений, водолазная проверка акватории на наличие взрывоопасных предметов. Все эти навыки имеют большое практическое значение: росгвардейцы-водолазы применяют их в ходе служебно-боевых задач по охране ЗАТО.
Комментируя сборы, начальник морской службы Уральского округа капитан первого ранга Алексей Фонталин сказал: