Вашингтон, , 18:00 — REGNUM Исследователи опустились на глубину более 6 километров, чтобы изучить затонувший в Тихом океане эсминец ВМС США «Джонстон». Об этом 2 апреля сообщает BBC.

Выяснилось, что стены эсминца сохранили повреждения, полученные во время битвы у филиппинского острова Самар в 1944 году. Причиной, по которой корабль хорошо сохранился на протяжении стольких лет является тот факт, что на такой большой глубине практически нет кислорода и микроорганизмов.

В рамках новой экспедиции был задействован мощный подводный аппарат под названием DSV Limiting Factor, который ранее использовался во время исследований Марианской впадины. Тогда аппарат опустился на глубину 11 км. Более того, кадры затонувшего Титаника, которые мы видим в знаменитом фильме Джеймса Кэмерона, также сняты с борта DVS.

Напомним, что остатки эсминца впервые обнаружили в 2019 году, но тогда не было возможности опуститься на глубину для изучения обломков.