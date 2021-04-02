Вена, , 17:56 — REGNUM Ни прямых, ни каких-либо других переговоров на встрече в Вене по ядерной сделке Иран с США вести не будет, передаёт 2 апреля Press TV.

Как уточнил источник телеканала, делегация Ирана, прибывшая на встречу в Вену с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, приняла такое решение.

Иранцы поставили условие США: Вашингтон должен снять санкции, оговоренные в СВПД, и только после этого Тегеран согласится вести какие-либо переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Вене проходят переговоры между участниками ядерной сделки с Ираном (включая представителей России). Потенциальное возвращение США в сделку — важная тема этой встречи.

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