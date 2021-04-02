Москва, , 17:55 — REGNUM Чистый убыток холдинга «Российские железные дороги» по МСФО в 2020 году составил 52,9 млрд рублей после чистой в 155,7 млрд рублей годом ранее, сообщили 2 апреля в пресс-службе компании.

Падения показатель в РЖД связывают с убыточностью пассажирского сегмента в условиях ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что доходы холдинга за минувший год сократились на 9,1% и составили 2 трлн 279 млрд рублей. В том числе, доходы от грузоперевозок и предоставления доступа к инфраструктуре снизились на 4,2%, доходы от предоставления логистических услуг — на 8,1%, а доходы от пассажирских перевозок — на 41,7%,

Показатель EBITDA компании в 2020 году составил 420,7 млрд рублей после 576,9 млрд рублей годом ранее. Операционные расходы снизились на 4,1% и составили 2 трлн 252 млрд рублей, операционная прибыль с учётом субсидий составила 87,7 млрд рублей.

Консолидированная финансовая отчётность по МСФО группы компаний РЖД включает результаты деятельности 189 дочерних компаний.

В пресс-службе отметили, что результаты деятельности холдинга в значительной степени стали отражением ситуации в российской экономике и промышленности в условиях пандемии, учитывая его тесную связь с работой крупнейших производителей товаров в стране.