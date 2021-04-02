Нью-Йорк, США, , 17:55 — REGNUM Американский актёр Нед Люк, исполнитель роли Майкла в игре GTA V, рассказал как проходил его кастинг. Об этом 2 апреля сообщает портал Shazoo.

По словам Люка, он проходил пробы вместе со своим другом Стивеном Оггом (исполнителем роли Тревора). Он рассказал, что на одном из этапов прослушивания им нужно было разыграть в паре один из эпизодов сценария, однако вместо этого актёры начали импровизировать — именно тогда Люк и понял, что они оба точно получат роль.

Напомним, что GTA V вышла в 2013 году и до сих пор остаётся одной из самых продаваемых игр в мире. Она получила положительные отзывы от геймеров и критиков, а также стала обладателем множества престижных наград.

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