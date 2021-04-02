Пекин, , 17:55 — REGNUM Летняя Универсиада в Чэнду (Китай) перенесена с 2021 г. на 2022 г. из-за пандемии коронавируса. Об этом 2 апреля передает Международная федерация университетского спорта (FISU).

Несмотря на перенос, название и логотип будут сохранены.

31 по счёту летняя Универсиада должна была пройти с 8 по 19 августа 2021 г.

Ранее стало известно, что Кубок мира по прыжкам в воду, который планировалось провести в Токио (Япония), тоже отменят из-за коронавируса. FINA и оргкомитет Олимпийских игр обсуждают возможность отмены Кубка мира, после того как некоторые команды выразили нежелание участвовать в соревнованиях из-за угрозы инфицирования.