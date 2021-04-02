Москва, , 17:56 — REGNUM Рэп-дуэт Miyagi & Andy Panda (настоящие имена — Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев) выпустили новую песню «Патрон». Со 2 апреля композиция доступна на платформах для скачивания и прослушивания музыки.

Синг также был опубликован на YouTube. За несколько часов его прослушали более 450 тыс. человек, вследствие чего ролик с композицией попал в тренды видеохостинга.

ИА REGNUM напоминает, что Andy Panda — новый псевдоним Сослана Бурнацева, который он взял для привлечения зарубежных слушателей. Ранее музыкант был известен как Эндшпиль.

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