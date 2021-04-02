Москва, , 17:52 — REGNUM В Москве возле посольства Таджикистана задерживают участников собрания, сообщает 2 апреля сайт ОВД-Инфо.

По данным СМИ, возле посольства проводилось собрание сторонников правозащитника Иззата Амона, руководителя московского центра «Тоджикон». Ему, как уточняется в информации, в Таджикистане предъявили обвинение в мошенничестве.

Возле посольства находятся автозаки, количество задержанных неизвестно. Официальной информации по ситуации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, киргизские власти обеспокоены информацией о многочисленных фактах проверки документов граждан Киргизии, проживающих в Лахшском районе Таджикистана.

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