Москва, , 17:51 — REGNUM Три игрока футбольного клуба «Спартак» (Москва) рискуют пропустить матч 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом 2 апреля передает «СЭ».

Речь идет о полузащитниках Алексе Крале и Романе Зобнина, и о защитнике Викторе Мозесе. Эти футболисты продолжают восстановление после травм.

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет 4 апреля в Ростове-на-Дону при заполняемости в 75%. Старт — в 19:00 мск.

В этом розыгрыше ЧР подопечные Доменико Тедеско занимают II строчку в турнирной таблице, отставая от «Зенита» (Санкт-Петербург) на 4 очка.