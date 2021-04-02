Ярославль, 2 апреля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Здание Ярославского театра юного зрителя (ТЮЗ) отремонтируют по нацпроекту «Культура», инициативу поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова, побывавшая 2 апреля в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Yarregion.ru Ольга Любимова

Министр культуры в Ярославле приняла участие в передаче иконы «Спас Нерукотворный» из ведения Ярославского художественного музея Кирилло-Афанасьевскому монастырю, побывала в театре имени Волкова. О поддержке ремонта ТЮЗа было объявлено на встрече с ярославским губернатором Дмитрием Мироновым.

«Мы будем рады, если Ярославский театр юного зрителя и театр кукол примут участие в нацпроекте «Культура». Мы обязаны создавать благоприятные условия и вместе проработаем этот вопрос, чтобы учесть потребности Ярославской области», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Стоимость капитального ремонта театра оценивается в 577 миллионов рублей. Также на встрече министра и губернатора обсудили проблему строительства общежития для студентов Ярославского театрального института.