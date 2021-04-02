Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Стартовали съёмки киноэкранизации популярной видеоигры Borderlands. Об этом 2 апреля сообщает «Игромания».

О старте съёмок первоначально рассказала Ариана Гринблатт — в экранизации она исполняет роль Крошки Тины. Тем не менее дата премьеры картины пока не назначена.

Напомним, что Borderlands — это серия шутеров с элементами ролевой игры, разработанная студией Gearbox Software. В проектах франшизы геймеры управляют Искателями Хранилища — могущественными наёмниками в поисках древних инопланетных артефактов.

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