Москва, , 17:54 — REGNUM По многим параметрам цифровизации Россия входит в число лидирующих стран. Такой вывод содержится в специальном докладе Центрального банка РФ.

Инновации и онлайн-сервисы востребованы отечественных IT-компаний населением, есть технологические и инфраструктурные условия для их ускоренного развития, сказано в документе.

«Сегодня в России несколько национальных компаний-лидеров в конкурентной̆ среде строят платформенные и экосистемные бизнес-модели, на рынке работает значительное количество менее крупных платформ», — сказано в докладе.

Еще одной российской особенностью стала значительная роль финансового сектора в формировании экосистем — крупные банки активно двигаются в эту сторону, считают авторы исследования.