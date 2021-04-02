Варшава, , 17:46 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил цветы к памятнику Иоанна Павла II — первому Папе Римскому польского происхождения. Он умер ровно 16 лет назад. Монумент понтифика находится на площади Маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве. Об этом 2 апреля премьер-министр сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«16 лет назад умер величайший поляк в истории. Мы всегда будем стремиться к Его добру, юмору, скромности и великой мудрости одновременно. Святой Отец, спасибо тебе за всё», — написал Моравецкий.

Святой Иоанн Павел II был предстоятелем Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. Он стал первым Папой римским неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет, а также первым в истории Папой римским польского происхождения. 27 апреля 2014 года Иоанн Павел II был причислен папой Франциском к лику святых.