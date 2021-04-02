Нью-Йорк, США, , 17:45 — REGNUM В Сети появился видеоролик, посвящённый съёмкам второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Его опубликовали 2 апреля на YouTube-канале Netflix.

Из ролика стало известно, что съёмки второго сезона официально закончены. По словам шоураннера проекта Лорен Хиссрич, они были непростыми из-за затянувшейся пандемии коронавируса.

Также стало известно, что второй сезон «Ведьмака» является адаптацией книги «Кровь эльфов». Его съёмки суммарно заняли 158 рабочих дней.

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