Варшава, , 17:43 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подписал распоряжение о начале «постковидной» реабилитации. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, сообщил 2 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич во время брифинга.

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«В распоряжении указано, что в многочисленных санаториях, больницах и иных реабилитационных структурах по всей Польше на следующей неделе начнут открываться центры реабилитации для тех, кто перенес COVID-19», — сообщил Андрусевич.

По словам представителя минздрава, «счет таких центров будет идти на сотни, а процесс реабилитации все нуждающиеся смогут пройти бесплатно, за счет бюджетных средств».

«Мы согласовали этот вопрос с Национальным фондом здравоохранения — реабилитационные центры будут спонсироваться этой организацией», — подчеркнул Андрусевич.

Чиновник также добавил, что реабилитация после COVID-19 длится в среднем от двух до шести недель, в зависимости от состояния пациента. Реабилитация должна начаться не позднее, чем через шесть месяцев после выздоровления, потому что истечении данного срока реабилитировать пациента станет в разы сложнее.