Москва, , 17:43 — REGNUM Обмен поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии произошёл в ходе телефонных переговоров президентов двух стран 2 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись тёплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую плодотворную работу, направленную на развитие российско-белорусских союзнических отношений. Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили важные вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничество в борьбе с COVID-19.

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