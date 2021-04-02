Москва, , 17:53 — REGNUM Российским IT-компаниям со временем будет сложнее конкурировать с глобальными компаниями, работающим в этой отрасли. Такой прогноз содержится в специальном докладе Центрального банка России.

В документе отмечено, что Россия на данный момент является одной из немногих стран, на локальном рынке которой присутствуют сильные национальные экосистемы, составляющие достойную конкуренцию глобальным игрокам по всем направлениям деятельности в IT-индустрии.

«Однако российским экосистемам будет все сложнее поддерживать свое технологическое лидерство и выдерживать конкуренцию с интернет-гигантами, особенно при наличии регуляторного и налогового арбитража в пользу глобальных игроков», — сказано в докладе.

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