Джорджия, , 17:40 — REGNUM «Симулятор акулы» Maneater получит сюжетное дополнение под названием Truth Quest. Его трейлер был опубликован 1 апреля на YouTube-канале издания Gematsu.

В дополнении геймеров ждут два новых сюжетных эпизода, пять видов эволюции, новые противники, а также возможность «прокачать» свою акулу до 40-го уровня. Помимо этого, разработчики пообещали, что в Truth Quest появится уникальный сверххищник.

Напомним, что Maneater — это экшен-игра, в которой геймеры управляют акулой и охотятся на людей. Её релиз состоялся в мае 2020 года.

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