Варшава, , 17:39 — REGNUM В Варшаве скончался актер Ярослав Щепаняк, известный по многочисленным ролям в польских кинолентах. Ему было 66 лет. Об этом 2 апреля сообщает Dziennik.

Актер родился 14 марта 1955 года в деревне Длугосёдло, что в Мазовецком воеводстве. Первое время играл в варшавских театрах. Известным он стал после исполнения главных ролей в популярных польских кинофильмах и сериалов 1990-х — начала 2000-х: «Клан», «И в горе, и в радости», «Шоу», «Мент», «Криминальные элементы».

Похороны актера состоятся 7 апреля на кладбище в его родной деревне — Длугосёдло.