Бишкек, , 17:38 — REGNUM Посольство Китая официально заявило о том, что информация о смерти заместителя главы департамента консульской службы МИД Киргизии Бахтияра Шакирова якобы после получения китайской вакцины от коронавируса, не соответствует действительности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В китайском диппредставительстве отмечают, что киргизский минздрав уже опроверг эти слухи, однозначно заявив, что Шакиров не был вакцинирован.

«Кончина Бахтияра Шакирова не связана с китайской вакциной от коронавируса. Отдельные лица, не подтвердив факт, необоснованно распространили фейковую новость в соцсетях, что вызвало негативное влияние среди киргизстанской общественности», — подчеркивают в посольстве КНР.

Также китайские дипломаты отметили, что «такие действия не только бросают тень на дружественные отношения между Китаем и Киргизией, но и наносят оскорбление погибшему».

»Китайская сторона резко осуждает такое неответственное и недружелюбное поведение», — резюмировали в дипломатическом представительстве Китая.

Напомним, что сотрудник министерства иностранных дел Киргизии Бахтияр Шакиров скончался в Национальном центре охраны материнства и детства в ночь с 31 марта на 1 апреля 2021 года.

По неподтвержденным данным, там ему ставили уколы и капельницы с применением медпрепаратов, которые он принес с собой.

В соцсетях появилась информация о том, что дипломат скончался якобы после того, как ему ввели китайскую вакцину от коронавируса.

Однако министерство здравоохранения республики опровергло эту версию, сообщив о том, что следов вакцинации на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти в ведомство обещает озвучить в течение двух недель, после проведения всех необходимых экспертиз.