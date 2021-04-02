Белгород, 2 апреля 2021, 17:38 — REGNUM В Белгородской областной детской больнице закрывают 140 ковидных коек. Они перейдут в плановую помощь, сообщил на брифинге 2 апреля начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников.
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Приём пациентов с коронавирусом в областной детской больнице завершили 29 марта. Всего в Белгородской области для лечения инфекции осталось 1639 больничных коек, они заняты на 84%.
В Белгородскую область накануне поступило ещё 120 тысяч доз вакцины «Спутник V».