Белгород, , 17:38 — REGNUM В Белгородской областной детской больнице закрывают 140 ковидных коек. Они перейдут в плановую помощь, сообщил на брифинге 2 апреля начальник департамента здравоохранения области Андрей Иконников.

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Приём пациентов с коронавирусом в областной детской больнице завершили 29 марта. Всего в Белгородской области для лечения инфекции осталось 1639 больничных коек, они заняты на 84%.

«Продолжаем планово переводить медицинские учреждения в штатный режим работы. После завершения лечения всех больных COVID-19, находящихся в областной детской больнице, и проведения мероприятий по санитарной обработке помещений, больница возобновит приём пациентов. Сейчас площадка проходит подготовку к запуску в общесоматической работе», — уточнил Андрей Иконников.

В Белгородскую область накануне поступило ещё 120 тысяч доз вакцины «Спутник V».