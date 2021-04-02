Челябинск, , 17:36 — REGNUM Начальник Челябинского областного госпиталя ветеранов войн Татьяна Василенко сдала свои документы для участия в праймериз «Единой России». Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, она может войти в первую тройку регионального списка кандидатов в Госдуму. Праймериз собираются провести 24−30 мая в онлайн-формате.

Как сообщало ИА REGNUM, во главе первой региональной тройки станет губернатор Алексей Текслер. Отметим, ранее он возглавил региональное отделение «Единой России».