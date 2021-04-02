Варшава, , 17:36 — REGNUM По сравнению с прошлой неделей в Польше наблюдается замедление роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 2 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга.

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По статистике, отметил он, суточное количество заражений за последние 24 часа снизилось на 13% по сравнению с прошлой пятницей.

«Впервые за долгое время при еженедельном измерении мы видим уменьшение количества новых случаев заражения коронавирусом. В недельном измерении этот показатель снизился на 13%. Однако число заражений по-прежнему остается высоким. По этой причине еще раз призываю вас провести выходные дома. Нам нужно защитить наших близких», — заявил Моравецкий.

Министерство здравоохранения Польши сообщило, что за последние сутки в республике выявили 30 546 новых случаев заражения коронавирусом. 497 пациентов с COVID-19 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Польше был зафиксирован рекордный показатель новых заражений коронавирусом — 35 251 человек. В целом с начала пандемии в Польше выявили около 2 млн 357 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. В стране от COVID-19 скончались 53,5 тысячи человек.