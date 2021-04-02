Москва, , 17:33 — REGNUM Ещё четыре матча в рамках «Лиги звёзд спорта» по CS: GO пройдут 3 и 4 апреля 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля сообщили в ФКС Москвы.

Игровой уикенд 3 апреля откроют команды танцоров-брейкеров Flames и конькобежцев Speed Skaters. Сразу после них на виртуальное поле боя выйдут сборные футболистов Strikers и шорт-трекеров ST Force.

На следующий день (4 апреля) первый матч состоится между Speed Skaters и ST Force. Во втором состязании дня силами в CS: GO будут меряться бойцы смешанных единоборств MMA Hammers и гандболисты HandballCS.

Напомним, что «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт» и при поддержке Департамента спорта города Москвы. На этом чемпионате титулованные спортсмены, представляющие разные виды традиционного спорта, соревнуются в популярном тактическом шутере CS: GO.

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