Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Компания из США Johnson & Johnson, являющаяся разработчиком вакцины от COVID-19, объявила о начале проведения клинических испытаний препарата на детях. Об этом 2 апреля сообщает CNN.

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Данные клинические испытания проводятся для того, чтобы оценить безопасность, переносимость и эффективность разработанного компанией препарата у детей в возрасте от 12 до 17 лет.

При этом, как ожидается, в исследованиях будут принимать участие подростки из Бразилии, Аргентины, Великобритании, Нидерландов и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британско-шведская компания AstraZeneca и американская фирма Moderna тоже начали испытания созданных ими вакцин от нового заболевания на детях.