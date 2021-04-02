Москва, , 17:27 — REGNUM Пожар, вспыхнувший на Зубовском бульваре в Москве 2 апреля, ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожар был ликвидирован в 16:11 мск, для чего было задействовано 24 единицы техники и 84 человек личного состава. Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар вспыхнул в многоэтажном здании у метро «Парк культуры». Сигнал о возгорании в МЧС РФ поступил в 15:14 мск. Возгорание было локализовано в 15:40 мск на площади 15 кв. м.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на Зубовском бульваре горит офисный центр — видео