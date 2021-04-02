Рязань, , 17:27 — REGNUM К проведению весенних посевных работ готовы аграрии Рязанской области. Площадь посевов в 2021 году увеличится на 43 тысячи гектаров, что является максимальным приростом за всё предыдущее время, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе правительства региона.

В хранилищах сельских хозяйствах области находится 90 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 105,6% от потребности в целом. Аграрии приобрели 237 тысяч тонн минеральных удобрений — это вдвое больше, чем в 2020 году. По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Бориса Шемякина, в 2021 году планируется увеличение площади под зерновыми культурами на 30 тысяч га, масличными — на 18,7 тысячи га, картофелем — на 1,1 тысячи га, а в целом посевная площадь увеличится на 43 тысячи гектаров. По прогнозам весенние полевые работы начнутся 10 апреля.

Площадь озимых культур превышает 360 тысяч гектаров, что на 30 тысяч больше 2019 года. Все культуры в удовлетворительном состоянии.