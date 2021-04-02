Вологда, , 17:24 — REGNUM Власти Вологодской области пока не решили, как будет организовано празднование Дня Победы — в онлайн или оффлайн-формате. Поэтому подготовку к празднику идет сразу по двум сценариям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В прошлом году в связи с действием ограничительных мер на территории региона мероприятия, посвященные юбилейной 75-й годовщине Победы, поводились в онлайн-формате. Вологжане приняли участие в таких всероссийских акциях, как «Бессмертный полк онлайн», «Сад памяти», «#ОКНА_ПОБЕДЫ», «Флаги России. 9 мая», «Парад у дома ветерана», проект «Вам, родные» и других.

При сохранении ограничений проведут акции по созданию праздничной атмосферы по аналогии с 2020 годом.

«В каком формате — онлайн или офлайн — пройдут мероприятия в этом году, на данный момент не решено. Режим повышенной готовности продлен до 26 апреля. В регионе не сняты ограничения по проведению массовых мероприятий, — подчеркнул замгубернатора Антон Кольцов. — Однако мы должны быть готовы к проведению мероприятий в любом формате».

Он также отметил, что во время подготовки ко Дню Победы важно найти индивидуальный подход ко всем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, обеспечить их участие в торжественных мероприятиях.

По данным правительства региона, в Вологодской области проживают 226 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 133 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 170 человек, награжденных знаком «Житель Блокадного Ленинграда», 5574 труженика тыла, 1472 вдовы умерших или погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.