Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Власти Ленинградской области, решая проблему с обманутыми дольщиками, могут обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой увеличить дефицит бюджета региона, либо уменьшить долю Ленобласти в софинансировании достройки проблемных объектов или запросить кредит из главного бюджета страны. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 2 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Варианты решения проблемы обманутых дольщиков накануне обсуждались на встрече региональных властей с главой Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. Так, было объявлено, что администрация региона намерена сделать несколько запросов в Министерство финансов РФ: с просьбой уменьшить долю региона, которая сейчас составляет 51% при завершении проблемных ЖК (оставшиеся 49% поступают из федебюджета, — прим. ред.). Второй запрос — увеличение дефицита бюджета.

«Озвучено предложение запросить кредит из главного бюджета страны. На сегодняшний день из областной казны выделено 3,6 млрд рублей на выплату компенсаций и достройку домов», — отметили в обладминистрации.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что в региональном бюджете ограниченное количество средств.

«Мы не можем сокращать социальные программы и стройку социальных объектов. Мы можем решать этот вопрос только за счет увеличения дефицита бюджета», — подытожил он.

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