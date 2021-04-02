Тюмень, , 17:21 — REGNUM В Тюмени подростки с балкона жилого дома обстреляли из воздушного ружья детский сад. Об этом сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Инцидент произошёл вечером 1 апреля 2021 года. Стреляли школьники 14 и 16 лет. дети были дома одни и, по их словам, стреляли в сторону деревьев. Однако в том же направлении находится детский сад, заведующая которого сигнализировала в полицию о происходящем.

На родителей подростков составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей»).