Киев, , 17:19 — REGNUM Украина сейчас больше готова к получению плана действий по членству (ПДЧ) НАТО, чем это было в 2008 году, и ожидает соответствующего решения от Альянса в ближайшее время.

Об этом в интервью украинским СМИ сообщила 2 апреля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Думаю, пора наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ НАТО», — отметила она.

Стефанишина считает, что Украина точно будет в повестке дня следующего саммита НАТО, но говорить о конкретном решении в ее отношении пока слишком рано.

По ее словам, Киев устроит, если саммите будет поставлена задача министрам, как это предусмотрено декларацией Бухарестского саммита, начать работу над ПДЧ для Украины.

«Украина готова к ПДЧ… мы сейчас работаем со всеми столицами, которые поддерживают и не поддерживают эту идею», — заявила вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что накануне заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым заявил, что в Киеве рассчитывают в ближайшее время получить от НАТО план действий, выполнение которого позволит Украине получить ПДЧ.

В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить ПДЧ НАТО одновременно с Грузией. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что получение ПДЧ является ближайшей целью Украины.