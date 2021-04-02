Майкоп, 2 апреля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Соглашение о финансировании капремонта многоквартирных домов в Республике Адыгея подписали 2 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Также в доме правительства РА состоялось совещание по вопроса переселения граждан из аварийного жилья, капремонта многоквартирных домов, внедрения энергоэффективных технологий в коммунальной отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин

«Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил национальные цели развития, в числе которых — улучшение жилищных условий граждан. Для решения этого вопроса Правительство страны предоставляет регионам эффективные инструменты. Сейчас работа в республике идет в рамках госпрограмм, нацпроектов. И большое значение для нас имеет сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ, взаимодействие с которым началось с 2008 года. За это время в Адыгее капитально отремонтировано 737 многоквартирных домов, переселено более полутора тысяч людей, ликвидировано 23 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Всё это выполнено с участием средств Фонда в объеме 1,41 млрд рублей», — сказал на совещании Мурат Кумпилов.

Глава региона также напомнил, что благодаря договоренностям между республикой и Фондом ЖКХ Адыгея в 2021 году может полностью завершить расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Константин Цицин отметил, что Адыгея показывает хорошие результаты в реализации программы расселения аварийного жилья.

«Поскольку текущий этап программы переселения граждан из аварийного жилья в регионе будет завершён в этом году, уже сейчас нужно думать, как мы будем продолжать эту работу в 2022 году. Основное — это увязка программы переселения с комплексным развитием территорий, куда включается практически всё городское хозяйство — коммунальная и транспортная инфраструктура, социальные объекты», — добавил Цицин.

Как отмечалось, за последние шесть лет в Адыгее капитально отремонтировано 583 многоквартирных домов, жилищные условия улучшили 90,3 тыс. человек. На 2021 год запланирован ремонт ещё в 139 домах площадью 426,3 тыс. кв. метров. Собираемость взносов на капремонт в 2020 году достигла 98%.

Особое внимание было уделено важности внедрения при ремонте МКД энергоэффективных технологий, которые должны повысить качество проживания и снизить затраты на содержание домов. По мнению Константина Цицина, ключевую роль в этом играет информирование граждан. Более того, нужно обучать энергосбережению детей. Фондом разработан и направлен в школы республики специальный учебник, аккредитованный Министерством просвещения РФ.

Мурат Кумпилов отметил актуальность вопросов энергосбережения и информирования населения о возможности модернизации инженерной инфраструктуры МКД. Глава Адыгеи поручил рассмотреть вопрос о возможности внедрения энергоэффективных технологий в образовательных учреждениях республики в рамках реализации проекта «Бережливая школа».

По итогам совещания подписание дополнительного соглашения между Фондом ЖКХ и Республикой Адыгея o предоставлении финансовой поддержки на проведение капремонта общего имущества в многоквартирных домах республики. Документ предполагает возмещение части расходов регионального оператора на оплату работ по энергоэффективному капитальному ремонту в двух многоквартирных домах в Майкопе и по одному МКД в Майкопском и Тахтамукайском районах. В этих домах намечена установка автоматизированных узлов управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, систем автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования, ремонт и утепление фасадов, установка и замена окон. Эти меры должны привести к существенному снижению для жильцов сумм оплаты за коммунальные услуги — до 20−25%.