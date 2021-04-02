Москва, , 17:19 — REGNUM Законопроект о распространении механизма единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате обязательных платежей с объединением их в единой точке одним платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

При этом предполагается возможность аккумулирования в рамках единого налогового платежа сумм излишне уплаченных (излишне взысканных) обязательных платежей.

Уточняется, что в первую очередь суммы единого налогового платежа будут учитываться в счет уплаты имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при ее отсутствии — в счет исполнения обязанности по уплате обязательного платежа с наиболее ранним сроком уплаты, а после — в счет уплаты задолженности по пеням, процентам, штрафам с наиболее ранней датой возникновения.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.