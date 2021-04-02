Ярославль, 2 апреля, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Бобков покидает свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

City-yaroslavl.ru Владимир Бобков (в центре)

2 апреля был последний день работы Владимира Бобкова в должности начальника управления дорожного хозяйства в ведомстве. Как ранее сообщало ИА REGNUM мэр Ярославля Владимир Волков потребовал от подчиненного покинуть одно из совещаний. Интересно, что в самой мэрии еще 31 марта опровергали уход первого зама директора ДГХ, но спустя двое суток подтвердили отставку.

«Владимир Бобков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление подписано. На данный момент вакансия заместителя директора ДГХ открыта», — рассказал исполняющий обязанности начальника управления информационной политики мэрии Дмитрий Батманов.

В департаменте городского хозяйства Ярославля осталось пять заместителей директора, но 1 апреля мэр заявил о необходимости появления зама по благоустройству. Так что всего заместителей может в итоге оказаться 7.

Новое место работы Владимира Бобкова пока неизвестно, до ДГХ он трудился первым заместителем главы администрации Дзержинского района, также возглавлял «Центр гражданской защиты Ярославля».