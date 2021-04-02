Ижевск, , 17:17 — REGNUM Центр ядерный медицины, который строится в Ижевске, будет готов к июню текущего года. До конца года он уже начнет принимать пациентов, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Поставка и обслуживание оборудования реализуется за счет средств инвестора. ГК «МедИнвестГрупп» инвестирует в проект 250 млн рублей.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». В центре будут оказывать медицинские услуги по диагностики онкологических заболеваний методом ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) и КТ (компьютерная томография).Мощность нового центра оценивается в 6 тыс. пациентов в год.

ИА REGNUM напоминает, соглашение о строительстве центра было подписано в феврале 2020 года. В конце декабря прошлого года сообщалось, что Центр будут готов к марту 2021 года.

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