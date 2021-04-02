Челябинск, , 17:14 — REGNUM В Челябинске с февраля не могут разобраться со свалкой снега в районе городского бора. Именно с этого периода вопрос находится на контроле в областном минэкологии, заявил 2 апреля замминистра Виталий Безруков.

Он отметил, что сотрудники министерства проводит проверочные мероприятия. Боле того, в связи с размещением снега возле городского бора завели административное дело. А 19 февраля администрации города выдали предостережение о поиске виновных среди подрядчиков. и об уборке куч снега. Оно находится на исполнении, отметил Безруков

Административное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. С помощью камер видеонаблюдения выявили четверых возможных нарушителей, по которым сейчас идёт проверка. Также устанавливаются личности нарушителей и по последней жалобе граждан на незаконное складирование снега.