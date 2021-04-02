Минск, , 17:09 — REGNUM Телефонные переговоры проводят 2 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. 25 лет назад 2 апреля был подписан Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Со своей стороны Лукашенко направил Путин поздравительную телеграмму, в которой сказано о достижениях 25-летнего сотрудничества: «Сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, способствующие повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян».

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