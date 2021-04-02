Нижний Новгород, , 17:08 — REGNUM За 2020 год цены на квартиры в новостройках Нижнего Новгорода увеличились сразу на 39%, а готовое жилье подорожало на 22%, пишет «GiperNN.ru».

По мнению экспертов, в течение 2021 года стоимость жилья в столице Приволжья может вырасти еще на 5% — 12%.

Замедление темпов роста цен на квартиры аналитики объясняют снижением покупательской способности населения, которая должна будет привести к тому, что нижегородцы станут менее активно скупать недвижимость.