Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Президент США Джозеф Байден может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, 2 апреля 2021 года. Об этом сообщило американское издание Politico.

СМИ сослалось на два независимых источника, подтвердивших эту информацию.

Как сообщили в издании, разговор решили провести на фоне новостей о «наращивании российской военной мощи».

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Журналисты отметили, что на проведении переговоров с участием Байдена и Зеленского несколько недель настаивала украинская сторона.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что Байден не звонил Зеленскому, поскольку такой звонок «должен подкрепляться действиями».

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