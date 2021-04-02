Киев, , 17:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, соответствующий указ Зеленский подписал сегодня, 2 апреля.

Лысенко не известна широкой общественности на Украине. Согласно открытым источникам, с апреля 2015 до сентября 2019 года она занимала должность помощника первого заместителя директора национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а потом занимала должность начальника департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов офиса генерального прокурора. Ее последняя должность — директор департамента информационной политики и связей с общественностью госкомпании «Укрзализниця».

Украинские СМИ отдельно отмечают, что Лысенко имеет благодарность директора Федерального бюро расследований (ФБР) США за совместную успешную операцию офиса генерального прокурора Украины и ФБР.

ИА REGNUM напоминает, что Центр противодействия дезинформации — новая государственная структура на Украине, созданная решением Совнацбеза от 11 марта нынешнего года. 15 марта пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что центр объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний, которые будут проверять информацию, доступную в публичном пространстве, при этом дезинформация будет опровергаться.