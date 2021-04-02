Москва, , 17:06 — REGNUM Украина напрасно надеется на прямую поддержку США в случае возможного вооружённого конфликта с Россией. Об этом 2 апреля заявил политолог Александр Дудчак на телеканале «Россия 24».

«Конечно, мы не увидим американских пехотинцев на земле Донбасса. Они предпочитают, чтобы гибли другие. Но то, что такое заявление сделано, это очень опасный сигнал. По сути дела, Соединённые Штаты становятся уже в открытую на одну из сторон конфликта, поддерживают украинскую власть», — заявил Дудчак.

«Что им нужно? Им нужно, вероятно, то же самое, что и было в войне 08.08.08 (вооружённый конфликт в Южной Осетии) — это начало боевых действий в расчёте на то, что Российская Федерация не сможет наблюдать, как уничтожают мирных людей на Донбассе, и вынуждена будет вмешаться. И вот после этого американцы будут на весь мир трубить о том, что Россия агрессор, что мы и говорили», — указал он.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что США гарантируют поддержку Киева в случае вооружённого конфликта с Россией. По данным украинской стороны, это обсуждалось в ходе телефонного разговора министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина.