Элиста, , 17:06 — REGNUM В Калмыкии начальник миграционного пункта отдела полиции МВД России «Городовиковский» заподозрен в покушении на получение взятки. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в следственном управлении СК РФ по республике.

Как полагают следователи, в феврале 2021 года подозреваемый предупредил местного жителя о проводимых в отношении его незаконной деятельности проверок, тем самым «разгласил охраняемую федеральным законом государственную тайну, потребовав за оказанную услугу взятку в размере 60 тысяч рублей».

Подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела о покушении на получение должностным лицом взятки продолжается.