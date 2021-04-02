Нижний Новгород, , 17:05 — REGNUM Сотрудники полиции арестовали двух жителей Нижнего Новгорода, планировавших сбыть около 700 доз синтетических наркотиков. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Полицейские при поддержке отряда спецназа провели спецоперацию, в ходе которой задержали 22-летнего нижегородца, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли семь свертков с 3,5 граммами мефедрона.

Следствие установило, что молодой человек продавал наркотики бесконтактным способом со своим товарищем — обустраивал тайники с «закладками».

Впоследствии правоохранители установили личность второго наркоторговца и задержали его. Дома у 20-летнего нижегородца полицейские обнаружили около 300 граммов мефедрона, подготовленных к сбыту.

Вину в совершенном преступления обвиняемые признали, сообщив, что на протяжении нескольких месяцев занимались сбытом наркотиков. Теперь им грозит до 20 лет тюремного заключения.