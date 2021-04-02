Вашингтон, 2 апреля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским намерен провести 2 апреля глава Белого дома Джо Байден, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Отмечается. что разговор пройдет после заявления США о том, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной.

Это будет первый разговор лидеров США и Украины после вступления в должность нового американского президента 20 января.

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (занимал этот пост при президенте Порошенко) заявил, что США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а первым шагом для этого является телефонный разговор президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским.