История вопроса

Насилие - это не только применение физической силы к кому-нибудь, но и принудительное психологическое воздействие. Беззащитнее всех в этом вопросе дети, пожилые люди.



В России с февраля 2017 года уголовная статья 116 «Побои» была частично декриминализирована. После этого к уголовной ответственности привлекают только лиц, которые нанесли побои из хулиганских или экстремистских побуждений. Остальные граждане за те же действия несут административную ответственность. К уголовной ответственности их могут привлечь лишь при рецидиве.



В обществе несколько лет до этого шла дискуссия о том, что декриминализация статьи приведёт к всплеску семейно-бытового насилия. Статистика опровергла мнение. Сейчас же периодически в обществе поднимается вопрос о возвращении полной статьи в уголовный кодекс.

