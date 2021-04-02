Москва, 2 апреля 2021, 17:04 — REGNUM Суд в Москве рассмотрит уголовное дело о неоднократных избиениях глухонемого мужчины. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
«Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы», — рассказали в пресс-службе.
Мужчину обвиняю т в совершении преступлений по ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»), ч. 1 ст. 117 УК РФ («Истязание»).
Отмечается, что с 4 января по 29 июня 2020 года мужчина наносил побои и совершал другие насильственные действия в отношении глухонемого отца, а 7 сентября, уже привлечённый к административной ответственности по статье о побоях, нанёс родителю удар по лицу.
Дело направлено в Никулинский райсуд.