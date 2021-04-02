Тамбов, , 17:03 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Тамбов» Александр Еркин, подозреваемый в игре на тотализаторе, вызван в Российский футбольный союз (РФС) для беседы. Об этом 2 апреля сообщает «СЭ».

Игрок пришел на встречу со своим адвокатом. Находился он в офисе РФС на протяжении 3 часов. Хавбек отстранен от тренировок до выяснения обстоятельств произошедшего.

Еркин и его партнер по команде Дмитрий Герман подозреваются в ставках и оказании влияния на результаты матчей. Оба отстранены от работы с командой. Герман дал показания в РФС ранее. Он отказался проходить проверку на полиграфе. Ранее «Тамбов» не подал заявку на прохождение процедуры лицензирования, без которой невозможно принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС и РПЛ.