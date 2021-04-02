Нижний Новгород, , 17:03 — REGNUM С 10 апреля медицинских работников и волонтеров, задействованных в борьбе с пандемией коронавируса в Нижегородской области, лишат права бесплатного проезда. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

В ведомстве напомнили, что транспортные карты для бесплатных поездок начали выдавать волонтерам, которые помогали находящимся на самоизоляции пожилым людям, а также медикам и сотрудникам Роспотребнадзора с марта 2020 года.

Всего было выпущено 45 390 таких карт.

Отмену транспортных льгот объясняют тем, что обязательная самоизоляция жителей Нижегородской области старше 65 лет заканчивается, а работа системы здравоохранения постепенно переходит к штатному режиму.