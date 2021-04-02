Ижевск, , 17:02 — REGNUM В Удмуртию поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Объем новой партии — 8,3 тыс. доз.

Всего в республику до настоящего момента поступило 60 382 дозы вакцины.

Из 46 890 жителей республики которые сделали прививку 23 464 человека старше 60 лет. В числе 33 956 человек, которые полностью прошли вакцинацию двумя компонентами препарата, 17 041 житель республики — в возрасте старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в республику поступила партия 8,7 тыс. доз вакцины от коронавируса, а также еще 1,2 тыс. доз препарата.

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