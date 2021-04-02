Москва, , 17:01 — REGNUM Украинские политические элиты уже не мыслят о перспективах обострения конфликта в Донбассе, и являются лишь исполнителями воли Вашингтона. Об этом 2 апреля заявил политолог Александр Дудчак на телеканале «Россия 24».

«Их не интересует победа или заражение. Есть заказ — и такой заказ, к сожалению, в Соединённых Штатах есть на поддержание конфликта. Соединённые Штаты могут поддерживать, и они это делают — и политически, и вообще легитимацией нынешнего киевского режима. Это да, этого достаточно, чтобы говорить о том, что американцы поддерживают. Они поддерживают и вооружением», — заявил Дудчак.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что США гарантируют поддержку Киева в случае вооружённого конфликта с Россией. По данным украинской стороны, это обсуждалось в ходе телефонного разговора министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина.